Omicidio Siani condannati i killer per riciclaggio | incassavano il vitalizio della camorra in carcere

Armando Del Core e Ciro Cappuccio, considerati i killer di Giancarlo Siani, sono stati condannati per riciclaggio. I due erano già coinvolti in un giro di affari illeciti legato alla camorra e, secondo i giudici, incassavano il "vitalizio" del clan Nuvoletta anche in carcere. La sentenza chiude un capitolo importante sulla lunga strada della giustizia per l'omicidio del giornalista.

Armando Del Core e Ciro Cappuccio, indicati come i killer del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, ucciso 40 anni fa su ordine del clan Nuvoletta, sono stati condannati per riciclaggio. La sentenza è stata emessa ieri, 9 febbraio, dalla Corte di Appello di Napoli, che ha inflitto a entrambi 4 anni di reclusione. Secondo le indagini, Del Core e Cappuccio avrebbero continuato a percepire denaro dalla camorra anche durante la detenzione, una sorta di “mesata” o vitalizio che non si sarebbe mai interrotto nel corso degli anni, nemmeno dopo i cambiamenti degli equilibri criminali a Marano. I soldi sarebbero arrivati inizialmente dal clan Nuvoletta, poi dai Polverino e infine dagli Orlando. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

In un processo che ha tenuto banco per settimane, sono stati condannati due killer del giornalista Giancarlo Siani, Armando Del Core e Ciro Cappuccio.

Oggi a Napoli si sono svolti i processi di secondo grado per Armando Del Core e Ciro Cappuccio, condannati per riciclaggio.

