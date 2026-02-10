I due assassini di Giancarlo Siani condannati per riciclaggio

Oggi a Napoli si sono svolti i processi di secondo grado per Armando Del Core e Ciro Cappuccio, condannati per riciclaggio. I due uomini, accusati di aver fatto parte del clan Nuvoletta, sono stati riconosciuti colpevoli di reati di riciclaggio ma l’aggravante mafiosa è stata esclusa. Si tratta di un passo importante in un procedimento che riguarda i killer del giornalista Giancarlo Siani, ucciso 40 anni fa.

Condanna per riciclaggio - ma con l' esclusione dell' aggravante mafiosa - oggi in appello a Napoli per Armando?Del Core e Ciro Cappuccio (difesi dagli avvocati Antonio Barbieri e Onofrio Fioretto) accusati di essere i killer del clan Nuvoletta che hanno ucciso 40 anni fa il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani. A entrambi - a cui gli inquirenti contestavano di avere ricevuto un vitalizio in carcere in cambio del silenzio - la Corte di Appello di Napoli ha inflitto quattro anni di reclusione. Il processo di secondo grado, iniziato dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione, ha visto imputati anche altri presunti affiliati al clan di Marano di Napoli a cui, a vario titolo, sono state contestate accuse di associazione mafiosa: pene rideterminate per Luigi Esposito (7 anni e 4 mesi) e Michele Marchesano (10 anni).🔗 Leggi su Napolitoday.it

