Vitalizio in carcere dai clan i killer del giornalista Giancarlo Siani condannati per riciclaggio

9 feb 2026

In un processo che ha tenuto banco per settimane, sono stati condannati due killer del giornalista Giancarlo Siani, Armando Del Core e Ciro Cappuccio. Entrambi sono in carcere e ora devono scontare rispettivamente 40 anni di reclusione. La sentenza ha rivelato che i due ricevessero da anni una

Approfondimenti su Giancarlo Siani

Condanna per riciclaggio ai due presunti killer di Giancarlo Siani

Oggi a Napoli i giudici hanno condannato Armando Del Core e Ciro Cappuccio per riciclaggio, ma hanno escluso l’aggravante mafiosa.

Ultime notizie su Giancarlo Siani

