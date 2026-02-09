Vitalizio in carcere dai clan i killer del giornalista Giancarlo Siani condannati per riciclaggio
In un processo che ha tenuto banco per settimane, sono stati condannati due killer del giornalista Giancarlo Siani, Armando Del Core e Ciro Cappuccio. Entrambi sono in carcere e ora devono scontare rispettivamente 40 anni di reclusione. La sentenza ha rivelato che i due ricevessero da anni una
Condannati Armando Del Core e Ciro Cappuccio, detenuti per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani: da 40 anni incassavano la "mesata" dai clan.🔗 Leggi su Fanpage.it
Condanna per riciclaggio ai due presunti killer di Giancarlo Siani
Oggi a Napoli i giudici hanno condannato Armando Del Core e Ciro Cappuccio per riciclaggio, ma hanno escluso l’aggravante mafiosa.
