Gli inquirenti ascoltano dieci testimoni nell’ambito dell’omicidio di Siena. Le testimonianze si concentrano sui messaggi cancellati tra la vittima e altri, circa mille in tutto. La scena del delitto si rivela ancora più inquietante: da un video emerge che sotto il letto spuntava un fucile, indicato anche dal personale del 118. La polizia cerca di ricostruire l’ultimo momento di vita della vittima e di capire cosa abbia scatenato il tragico episodio.

di Laura Valdesi SIENA "Filmai tutta la stanza, da sotto il letto spuntava un fucile, ce l’aveva indicato il 118". E ancora: "Porras Baloy era in terra, accanto alla vittima. Piangeva, si stava disperando". "La donna era vicino al muro con la testa, i piedi verso il letto". "C’era un forte odore di polvere da sparo. Sì una percezione olfattiva", conferma il poliziotto. L’arma da cui era partito il colpo che ha ucciso Ana Yuleisy Manyoma Casanova, da anni lavorava nella ristorazione in centro a Siena, già repertata. Squarci di luce sulla morte della giovane mamma, aveva solo 33 anni, nella lunga udienza ieri davanti ai giudici della Corte d’Assise, presieduta da Fabio Frangini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di via del Villino, dieci testimoni: "Cancellati 1000 messaggi con la vittima"

La polizia ha riportato in cella Fernando Porras Baloy, coinvolto nell’omicidio di via del Villino.

L'indagine di oggi mette in luce le modalità e le strategie adottate da un gruppo criminale per pianificare un omicidio, dalla fase di sopralluogo alla preparazione degli strumenti, fino all'invio di messaggi ingannevoli alla vittima.

