La polizia ha riportato in cella Fernando Porras Baloy, coinvolto nell’omicidio di via del Villino. L’uomo, che fino a poco tempo fa era ai domiciliari ad Asciano, è stato prelevato dalla Squadra mobile di Siena su disposizione della procura di Andrea Boni. Ora si trova di nuovo in carcere a Santo Spirito, nel cuore della città.

Omicidio di via del Villino, Fernando Porras Baloy torna in carcere a Santo Spirito. Ad accompagnarlo nuovamente in cella – attualmente era ai domiciliari ad Asciano – sono stati gli uomini della Squadra mobile di Siena su ordine emesso dalla procura guidata da Andrea Boni. A comunicarlo è stato proprio quest’ultimo in una nota dove si annuncia il ritorno in carcere a seguito dell’appello presentato e vinto dal pubblico ministero Niccolò Ludovici nei confronti, appunto, di Porras Baloy che è accusato di omicidio aggravato per aver ucciso Yuleisy Manyoma Casanova il 10 agosto 2024. "Quanto sopra in conseguenza dell’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione presentato da Porras avverso il predetto provvedimento cautelare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di via del Villino, la polizia porta di nuovo in carcere Porras Baloy

Approfondimenti su Via del Villino Omicidio

La polizia di Siena ha arrestato di nuovo Luis Fernando Porras Baloy.

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito l’arresto di due uomini, su richiesta della Procura locale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Via del Villino Omicidio

Argomenti discussi: Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del Riesame; Valeria Bartolucci: Se avessi scoperto del tradimento di mio marito ci sarebbe stato l'omicidio di Manuela e non di Pierina; Omicidio di Pierina Paganelli: nuovi documenti al Riesame e 5 ore di udienza; Omicidio Pierina Paganelli, confermato il carcere per il Louis Dassilva.

Omicidio di via del Villino, la polizia porta di nuovo in carcere Porras BaloyOmicidio di via del Villino, Fernando Porras Baloy torna in carcere a Santo Spirito. Ad accompagnarlo nuovamente in cella ... lanazione.it

Luis Fernando Porras Baloy, accusato dell'omicidio di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, torna in carcere dopo quasi sette mesi di domiciliari facebook