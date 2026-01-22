Come si prepara un omicidio | dal sopralluogo alla vestizione fino alla trappola coi messaggi alla vittima

L'indagine di oggi mette in luce le modalità e le strategie adottate da un gruppo criminale per pianificare un omicidio, dalla fase di sopralluogo alla preparazione degli strumenti, fino all'invio di messaggi ingannevoli alla vittima. Le otto persone arrestate sono accusate di aver costituito un'organizzazione dedita al controllo territoriale in San Vitaliano e zone limitrofe, evidenziando un'operazione mirata e strutturata.

C'è stato un elemento a scatenare l'inchiesta contro le otto persone fermate stamattina, accusate di aver creato un nuovo gruppo criminale in lotta sul territorio per il controllo di San Vitaliano e le aree vicine. Un fatto di sangue ricostruito dai carabinieri, coordinati dalla Direzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Trentini: l'arresto, i 420 giorni di cella, i messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare»Trentini: il cooperante italiano arrestato in Venezuela è stato liberato all’alba del 12 gennaio dopo 420 giorni di detenzione. Leggi anche: Gasperini prepara la trappola per Conte: occhio alla mossa anti Napoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Come si prepara un presidente del Consiglio a una conferenza stampa di tre ore; Dakar 2026 | Dacia: ecco come si prepara un top team alla Tappa Marathon; Myanmar, elezioni senza scelta: la Giunta si prepara a trasformare il golpe in governo; La vita è un dono: Washington si prepara alla grande Marcia dei pro life. Come si prepara un presidente del Consiglio a una conferenza stampa di tre orePaolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi, una volta disse che l’obiettivo fondamentale per un presidente del Consiglio che si trova ad affrontare una lunga conferenza stampa è di non far ... ilpost.it Acqua di San Giovanni: come si prepara. Una tradizione tra storia e leggendaRoma, 23 giugno 2025 – Tra le tradizioni popolari legate all’inizio dell’estate, l’acqua di San Giovanni affonda le sue radici nella cultura contadina e nei riti legati al solstizio. Nella notte tra ... quotidiano.net Dall’omicidio di mafia alla crisi idrica, Decaro: “È la comunità che decide il proprio destino” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.