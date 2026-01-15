Omicidio Nada Cella oggi la sentenza a 30 anni dal delitto

A distanza di 30 anni dall’omicidio di Nada Cella, si attende la pronuncia della sentenza. La donna, segretaria, fu uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari, in provincia di Genova. La vicenda ha avuto grande risonanza nell’opinione pubblica, e ora si avvicina una decisione che potrebbe chiudere uno dei casi più discussi degli ultimi decenni.

Dopo 30 anni sta per arrivare la sentenza per l'omicidio di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari, in provincia di Genova, dove lavorava come segretaria. Al banco degli imputati Annalucia Cecere, ex insegnate, accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà per la quale la Procura di Genova ha chiesto l'ergastolo. Sarebbe lei secondo l'autrice del delitto, indagata all'epoca per soli 5 giorni, posizione poi archiviata e riemersa nel 2021 con la riapertura delle indagini su intuizione di una criminologa, Antonella Delfino Pesce.

Omicidio Nada Cella, attesa per la sentenza di primo grado - Omicidio Nada Cella: oggi la sentenza di primo grado a Genova sul delitto del 1996 a Chiavari.

Omicidio di Nada Cella: sentenza dopo 30 anni. Testimoni e nuovi indizi, ecco su cosa si deciderà - Oggi l'ultima arringa, poi i giudici si ritireranno per il verdetto.

Il giorno della verità (giudiziaria) è arrivato davvero. Oggi, per la prima volta dopo quasi trent'anni, sarà pronunciata una sentenza sull'omicidio di Nada Cella, straziata ventiquattrenne nell'ufficio di via Marsala a Chiavari, dove lavorava per il commercialista

Omicidio Nada Cella, è il giorno del giudizio. La verità a trent'anni dal giallo di Chiavari

