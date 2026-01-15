Omicidio Nada Cella oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo Marco Soracco quattro anni
Oggi si conclude un lungo processo che riguarda l'omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La corte d’assise di Genova, presieduta da Massimo Cusatti, deciderà sulla condanna di Anna Lucia Cecere, accusata di aver ucciso la giovane segretaria. La sentenza arriva dopo 30 anni di attesa, con possibili pene che variano dall’ergastolo a quattro anni di reclusione.
Sono entrati in camera di consiglio i giudici della corte d'assise di Genova, presieduta da Massimo Cusatti, per decidere sulla sorte di Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso Nada Cella, la giovane segretaria massacrata il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, presso cui la vittima lavorava, in via Marsala, a Chiavari. Se per lei la pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, per il professionista la richiesta era di quattro anni con l'accusa di favoreggiamento, perché avrebbe saputo da subito chi era l'assassina, ma non lo disse mai.
