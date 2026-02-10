Alla Villa comunale ricordato il valore di Palatucci ex questore di Fiume e Giusto tra le nazioni

Questa mattina alla Villa comunale di Reggio Calabria si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume deportato dai nazisti a Dachau, dove morì nel 1945 a soli 36 anni. Presenti cittadini e autorità, che hanno deposto fiori e ricordato il valore di un uomo che ha rischiato la vita per salvare altre persone durante l’Olocausto. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, sottolineando l’importanza di non dimenticare mai le sue gesta.

La polizia, anche quest’anno ha inteso ricordare Palatucci, riconosciuto “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem nel 1990, insignito di Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1995, Servo di Dio per la Chiesa cattolica dal 2004. Un funzionario che salvò circa 5000 ebrei dalla deportazione, e che fu per questo arrestato dalla gestapo. L’omaggio floreale è stato posto ai piedi dell’albero di sughero, piantato dalla polizia nel marzo del 2021 in memoria dell’ex questore di Fiume, a perenne ricorso del suo sacrificio. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Palatucci Questore Salvò migliaia di ebrei perseguitati dai nazisti: ricordato Giovanni Palatucci Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio, la Polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci La Polizia di Perugia ha celebrato questa mattina l’81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il questore che salvò circa cinquemila ebrei dal campo di sterminio di Dachau. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Palatucci Questore Argomenti discussi: Cardioprotezione, una rete che funziona: intervento immediato alla Villa Comunale; Villa di Porto Taverna, dopo le minacce lo scontro in aula. Il sindaco: Lavori regolari. Furto in casa alla Villa Comunale, Mannetti: La sicurezza non può restare uno sloganUn furto in abitazione avvenuto nel tardo pomeriggio in zona Villa Comunale, mentre in casa era presente il figlio, riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza. laquilablog.it Napoli, frutti non commestibili scambiati per castagne alla Villa ComunaleUna segnalazione preoccupante ha spinto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a lanciare un allarme pubblico attraverso la sua pagina Facebook. Oggetto dell’attenzione ... ilmattino.it #Proseguono gli #interventi di #riqualificazione della #Villa #Comunale “#Angelo #Spagnulo”, uno spazio che appartiene a tutti noi e che merita cura e attenzione. I lavori stanno procedendo per restituire alla comunità un luogo più bello e fruibile, dove le f - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.