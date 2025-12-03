AZZURRA | il nuovo singolo è Mon Amour
Dopo un percorso artistico in continua evoluzione, Azzurra torna con Mon Amour, il nuovo singolo scritto da lei e prodotto insieme a Matteo Capreoli, uscito il 25 novembre 2025. Mon Amour e? una canzone sull’amore che si spegne, sull’idealizzazione dell’altro e sulla forza di lasciar andare. Un viaggio tra lingue e sonorita? diverse che si incontrano . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
