Le Volpi in scena al teatro Tosti di Ortona

Venerdì 9 gennaio alle 20.45, il teatro Tosti di Ortona ospita il secondo appuntamento della stagione di prosa, diretto dalla Compagnia dell’Alba. In scena “Le Volpi”, con Lucia Franchi e Luca Ricci. Un’occasione per assistere a uno spettacolo teatrale che si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un momento di riflessione e interazione con il pubblico.
Venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, secondo appuntamento della stagione della prosa del teatro Tosti, diretto dalla Compagnia dell’Alba, con lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci “Le Volpi”.Si tratta di un testo di rilievo, giunto secondo al Premio UBU 2024, nella categoria “Miglior Testo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Da Città di Castello prende il via la tournée 2026 de "Le volpi"
Questa settimana si va in scena! Le Volpi tornano nei teatri e danno il via alla tournée 2026 Mercoledì 7 gennaio: Città di Castello (PG) | Teatro degli Illuminati TSU Teatro Stabile dell'Umbria Venerdì 9 gennaio: Ortona (CH) | Teatro F. P. Tosti Ortona
