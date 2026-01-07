Le Volpi in scena al teatro Tosti di Ortona

Venerdì 9 gennaio alle 20.45, il teatro Tosti di Ortona ospita il secondo appuntamento della stagione di prosa, diretto dalla Compagnia dell’Alba. In scena “Le Volpi”, con Lucia Franchi e Luca Ricci. Un’occasione per assistere a uno spettacolo teatrale che si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un momento di riflessione e interazione con il pubblico.

Venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, secondo appuntamento della stagione della prosa del teatro Tosti, diretto dalla Compagnia dell'Alba, con lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci "Le Volpi".Si tratta di un testo di  rilievo, giunto secondo al Premio UBU 2024, nella categoria "Miglior Testo.

Da Città di Castello prende il via la tournée 2026 de “Le volpi”; A Città di Castello in scena Le volpi con Giorgio Colangeli.

