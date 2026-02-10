oltre il ricordo un libro rievoca la satira contro tito

La presentazione di un nuovo libro e una mostra inaugureranno la stagione 2026 di

Andrea Giannasi e una mostra apriranno la stagione 2026 della rassegna "Oltre il Ricordo": sabato 14 febbraio alle ore 16 presso la Biblioteca Civica Agorà, sarà presentato il saggio monografico "El Spin. La Satira contro Tito. L’esperienza dell’inserto della Gazzetta di Pola contro l’egemonia jugoslava 1945-1947", edito da Tralerighe Libri, all’interno della rassegna di libri "Oltre il Ricordo." Si tratta di un appuntamento all’interno degli "Itinerari storici e culturali attraverso la frontiera orientale" organizzata dal Comune di Lucca con il supporto e il patrocinio del Comitato 10 Febbraio e dell’ Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

