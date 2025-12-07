C’è un filo invisibile che da secoli lega Oriente e Occidente, un’anima in movimento che passa di voce in voce, di maestro in maestro, di popolo in popolo. È lo stesso filo che ha seguito Tito Rinesi nel suo nuovo progetto musicale, intitolato “Oltre”, dall’8 dicembre sulle principali piattaforme: si tratta di un ciclo di dodici brani di grande intensità, che si confronta con la grande mistica universale. Cantautore, compositore e ricercatore musicale, negli anni Rinesi ha attraversato territori che pochi artisti hanno avuto il coraggio di esplorare con la stessa coerenza: la musica mediterranea, le tradizioni dell’India del Nord e del Vicino Oriente, la spiritualità come dimensione estetica, antropologica e sonora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Oltre”, la musica come pellegrinaggio e ricerca dell’essenziale: il nuovo disco di Tito Rinesi