Cambiaso il match contro il Napoli rievoca dolci ricordi | partita speciale questa sera per lui al Maradona Il motivo
Cambiaso, stasera un avversario speciale: il primo dei suoi sei gol in Serie A arrivò contro il Napoli. Un precedente di buon auspicio. La sfida di stasera tra Napoli e Juventus al Maradona è particolarmente significativa per Andrea Cambiaso. Il difensore della Vecchia Signora è legato agli azzurri da un precedente storico nella sua carriera. La prima delle sue sei reti in Serie A fu infatti realizzata proprio contro il Napoli. Il gol risale al 29 agosto 2021, quando Cambiaso vestiva la maglia del Genoa. Quella marcatura non solo aprì il suo conto personale nel massimo campionato, ma dimostrò già la sua tendenza a incidere in zona offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
