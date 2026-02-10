A Gualdo Tadino si svolge un evento dedicato ai giovani, intitolato

GUALDO TADINO – "Oltre il campo. Come la mente costruisce il futuro". E’ stata chiamata così la bella iniziativa che vuole approfondire il ruolo centrale della preparazione mentale nello sport, nel percorso scolastico e nella crescita personale; è rivolta ai giovani degli istituti superiori gualdesi. Si apre oggi alle 10 nel teatro "Don Bosco". Vi partecipano come relatori Riccardo Ceccarelli, medico e ceo & founder di "Formula Medicine", che interverrà sul tema ‘Sogno, scelte e coraggio: la mente dietro il successo’, per evidenziare come l’ allenamento mentale rappresenti uno strumento concreto e indispensabile per affrontare le sfide ad alte prestazioni, nello sport come nella quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Oltre il campo“ a Gualdo per il futuro dei giovani

Secondo il filosofo Umberto Galimberti, i giovani italiani di oggi si trovano a vivere un’età senza prospettive, privi del futuro che invece attendeva le generazioni precedenti.

La Goldengas torna a giocare al PalaSavio domenica pomeriggio, davanti ai suoi tifosi.

