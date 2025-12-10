Forlì che brilla numeri da capogiro per l’Immacolata | 64 mila accessi in centro e oltre 6 mila ai Giardini di Luce

Durante il ponte dell'Immacolata, Forlì ha registrato numeri impressionanti: 64.402 ingressi nel centro storico attraverso sette varchi elettronici, dimostrando un grande afflusso di visitatori. Oltre alle auto, moto e scooter, sono state numerose anche le presenze di pedoni e ciclisti, contribuendo a rendere questa festività un momento di grande vivacità in città.

Ieri a Forlí l'inaugurazione della nuova edizione di Forlì che Brilla. Con la musica di Radio Bruno piazza Saffi si è illuminata di magia, gioia ed emozioni Grazie alle tantissime famiglie e a tutti quelli che hanno scelto di condividere con noi questo momento

Il Comune esulta: “Forlì che Brilla, subito grandi numeri” - “Numeri da capogiro, bar e pubblici esercizi presi d’assalto, parcheggi pieni e lunghe file alle attrazioni di Natale”. Come scrive corriereromagna.it