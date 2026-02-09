Brutta caduta lungo un sentiero a Oliveto Lario | paura per un 82enne elisoccorso da Como

Un uomo di 82 anni è caduto lungo un sentiero impervio a Oliveto Lario e si è ferito. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como per portarlo in ospedale. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo e lo hanno stabilizzato prima di trasferirlo in pronto soccorso. La zona è difficile da raggiungere, ma i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo l’anziano.

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi a Oliveto Lario, dove un uomo di 82 anni è rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero in un'area impervia.L'allarme è scattato intorno alle 16:51 in via Sumpiazzo, una zona particolarmente difficile da raggiungere.

