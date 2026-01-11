Caos in Inter-Napoli rigore per i nerazzurri e rosso per Conte | cosa è successo

Durante il secondo tempo di Inter-Napoli si sono verificati alcuni episodi di tensione, con un rigore assegnato ai nerazzurri e l’espulsione di Conte. Dopo un primo tempo equilibrato, con i gol di Dimarco e McTominay, la partita ha vissuto momenti di particolare intensità. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Nel secondo tempo scoppia il caos durante Inter-Napoli. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 con i gol di Dimarco prima e McTominay poi, la seconda frazione si era aperta nel segno dell’equilibrio. Equilibrio spezzato dal rigore assegnato all’Inter su pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Subito furia Conte, che ha portato al rosso diretto. Inter-Napoli, rigore ai nerazzurri e rosso diretto a Conte. Intorno al 70?, in area di rigore, Mkhitaryan riceve un pestone da Rrahmani dopo aver già lasciato il pallone dal proprio piede. Dopo la fine dell’azione, l’arbitro Doveri ferma il gioco per attendere il controllo al VAR. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caos in Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e rosso per Conte: cosa è successo Leggi anche: Espulso Conte in Inter Napoli: «Vergognatevi». Faccia a faccia col quarto uomo e rosso diretto! Cosa è successo – FOTO Leggi anche: Verona Inter 1-2: i nerazzurri la sfangano al Bentegodi con un autogol al 93?, ma quante polemiche per quel mancato rosso! Cosa è successo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caos arbitrale e crisi economica: il primo atto di una sfida infinita; La moviola di Napoli-Verona: perché quello di Buongiorno non era rigore; Napoli, Caressa scatenato per il rigore contro Buongiorno: “Non se ne può più”. Poi fa arrabbiare i tifosi dell’Inter; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter. Rigore per l'Inter, e Conte diventa una furia: "Vergognatevi" in faccia al quarto uomo, ed espulsione - Dopo il penalty concesso ai nerazzurri a seguito di revisione, il tecnico del Napoli non si contiene ... gazzetta.it

