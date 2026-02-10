Olimpiadi sogno azzurro | è oro nella staffetta mista – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Questa mattina gli atleti italiani hanno conquistato un oro storico nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali. Arianna Fontana, insieme a Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha portato a casa il risultato finale di 2’39”019, dominando la gara e regalando una soddisfazione grande agli appassionati italiani.

Arianna Fontana c’è: è oro nella staffetta mista. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno dominato con il tempo di 2’39?019. Medaglia d’argento al Canada in 2’39?258 e bronzo al Belgio in 2’39?353. Per l’Italia è la seconda medaglia d’oro a queste Olimpiadi invernali. Giornata ricca di appuntamenti quella di martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri saranno impegnati in diversi sport: dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), fino allo sci alpino e al biathlon.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali.

Martedì 10 febbraio, a Milano e Cortina, gli azzurri del curling cercano il podio.

