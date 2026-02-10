LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 10.30 le batterie dei 500 femminili con Arianna Fontana

Dalle prime ore del mattino, gli atleti sono scesi sulla pista di short track a Pechino per le batterie dei 500 femminili. Tra loro c’è anche Arianna Fontana, che punta a una buona prestazione per avvicinarsi alla finale. La giornata olimpica è iniziata con grande attesa, e gli occhi sono puntati sulla campionessa italiana. La sessione delle batterie è iniziata alle 10.30, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della giornata olimpica di short track. Poco più di 15 minuti al via delle batterie odierne. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata olimpica di short track. Inizia lo spettacolo della pista corta della Milano Ice Skating Arena con gli azzurri che cercheranno di far sobbalzare dai seggiolini le migliaia di appassionati che assieperanno gli spalti. Si assegneranno subito le medaglie della staffetta mista, mentre partiranno le batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili.

