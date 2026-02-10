Olimpiadi protesta ufficiale del Giappone | Al Forum di Assago il podio sembrava asfalto Danneggiati i nostri pattini

Questa mattina, il Giappone ha presentato una protesta ufficiale dopo aver disputato le gare al Forum di Assago. I rappresentanti giapponesi hanno accusato i pattini di essere stati danneggiati, definendo il podio come “sembrare asfalto”. La questione ha sollevato un polverone tra gli atleti e gli organizzatori, che ora devono fare chiarezza sulla vicenda.

Milano, 10 febbraio 2026 – Nel complesso questi primi giorni delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano scivolare con serenità. I tanti dubbi, sollevati da diverse nazioni estere prime dell’inizio dei Giochi, sulla qualità di piste e strutture sembrano essere state spazzate via. Ma qua e là sorge comunque qualche polemica, come quella sollevata dal Giappone che ha presentato una protesta ufficiale agli organizzatori olimpici del Cio. Atleti “coccolati”, l’Italia e la sfida (vinta) dell’ospitalità olimpica: “Qui dormono bene e mangiano da Dio” Questo perché gli atleti del pattinaggio artistico si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiati, in seguito alla premiazione della gara a squadre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

