Il curioso reclamo del Giappone contro il podio di Milano-Cortina | Superficie simile all'asfalto
Il team giapponese ha presentato un reclamo ufficiale contro il podio dei Giochi di Milano-Cortina. Secondo i giapponesi, la superficie del palco sarebbe troppo simile all’asfalto e le lame sono state danneggiate durante le cerimonie. Gli organizzatori stanno ora verificando le accuse e valutano come intervenire.
Il Team Giappone ha presentato un reclamo ufficiale agli organizzatori di Milano-Cortina: lame danneggiate dalla superficie del podio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»
Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale contro gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina.
