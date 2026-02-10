Il curioso reclamo del Giappone contro il podio di Milano-Cortina | Superficie simile all'asfalto

Il team giapponese ha presentato un reclamo ufficiale contro il podio dei Giochi di Milano-Cortina. Secondo i giapponesi, la superficie del palco sarebbe troppo simile all’asfalto e le lame sono state danneggiate durante le cerimonie. Gli organizzatori stanno ora verificando le accuse e valutano come intervenire.

