Il curioso reclamo del Giappone contro il podio di Milano-Cortina | Superficie simile all'asfalto

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team giapponese ha presentato un reclamo ufficiale contro il podio dei Giochi di Milano-Cortina. Secondo i giapponesi, la superficie del palco sarebbe troppo simile all’asfalto e le lame sono state danneggiate durante le cerimonie. Gli organizzatori stanno ora verificando le accuse e valutano come intervenire.

Il Team Giappone ha presentato un reclamo ufficiale agli organizzatori di Milano-Cortina: lame danneggiate dalla superficie del podio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il corvo è davvero l’animale “più curioso” del mondo? Perché ha questa fama

Il corvo imperiale, uno degli uccelli più intelligenti, si distingue anche per la sua curiosità.

Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale contro gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.