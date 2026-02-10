Olimpiadi Milano-Cortina la protesta del Giappone | Il podio ruvido ha danneggiato i pattini

Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale contro gli organizzatori delle Olimpiadi Milano-Cortina. Gli atleti di pattinaggio artistico si sono trovati con le lame dei pattini scheggiate dopo la premiazione a squadre. I pattinatori giapponesi hanno accusato il podio ruvido di aver causato i danni, mettendo in discussione la sicurezza delle piste usate durante le gare. La questione sta facendo discutere tra gli sportivi e gli addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti e interventi immediati.

Il Giappone ha presentato una protesta ufficiale agli organizzatori olimpici. Gli atleti del pattinaggio artistico si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiati in seguito alla premiazione della gara a squadre. Secondo loro è colpa del podio definito “ruvido”, secondo quanto riporta Afp. Il dirigente della squadra giapponese, Yosuke Takeuchi, ha affermato che il podio di Milano era «una sostanza ruvida, simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata». Ha scheggiato le lame dei pattinatori quando ci sono saliti per la cerimonia di premiazione. Gli Stati Uniti hanno vinto la gara, il Giappone ha vinto l’argento e l’Italia il bronzo.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Tutti i pattini che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina A meno di un anno dall’apertura ufficiale, i pattini che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina sono già stati presentati. Effetto Olimpiadi Milano-Cortina: è boom di ricerche online per sci, pattini e slittini Mentre manca poco alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, gli italiani si stanno preparando a vivere le emozioni sulla neve e sul ghiaccio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima volta. Olimpiadi LIVE, in diretta le gare a Milano Cortina: Goggia nella combinata, esordio di Fontana. Curling per il bronzoGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Programma Olimpiadi Milano Cortina 10 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: medaglie in palio nel curling, nello sci di fondo e nello short track ... tuttosport.com Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: alle 10.30 c’è la combinata a squadre femminile x.com Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il vicepresidente Usa è stato accolto con evidente disapprovazione. Tutto il mondo ha assistito, tranne gli spettatori americani: nella diretta Nbc l’audio scompare facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.