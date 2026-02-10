Olimpiadi Milano Cortina | tutti i podi di martedì 10 febbraio | un oro e due medaglie per l’Italia

Martedì 10 febbraio, il quarto giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è concluso con l’Italia che ha conquistato un oro e due medaglie. Nove gare si sono svolte oggi, portando in casa medaglie e soddisfazioni per gli atleti italiani. La giornata è stata piena di emozioni e di gare combattute su tutte le piste.

Giorno 4 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, martedì 10 febbraio, sono state nove le gare che hanno assegnato medaglie. Consegnati i titoli di combinata femminile a squadre di sci alpino, sprint tc di sci di fondo, slopestyle maschile di sci freestyle, staffetta mista di short track, individuale maschile di biathlon, doppio misto di curling, singolo femminile di slittino e gara a squadre miste di salto con gli sci. PODI MARTEDI' 10 FEBBRAIO OLIMPIADI MILANO CORTINA. SHORT TRACK – Staffetta mista 1) Italia 2) Canada 3) Belgio SCI DI FONDO – Sprint femminile tc 1) SVAHN Linn (Svezia) 2) SUNDLING Jonna (Svezia) 3) DAHLQVIST Maja (Svezia) SCI DI FONDO – Sprint maschile tc 1) KLAEBO Johannes Hoesflot (Norvegia) 2) OGDEN Ben (Stati Uniti) 3) VIKE Oskar Opstad (Norvegia) SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile 1) RUUD Birk (Norvegia) 2) HALL Alex (Stati Uniti) 3) HARRINGTON Luca (Nuova Zelanda) BIATHLON – 20 km individuale maschile 1) BOTN Johan-Olav (Norvegia) 2) PERROT Eric (Francia) 3) LAEGREID Sturla Holm (Norvegia) SCI ALPINO – Combinata femminile a squadre 1) Austria 2) Germania 3) Stati Uniti CURLING – Doppio misto 1) Svezia 2) Stati Uniti 3) Italia SLITTINO – Singolo femminile 1) TAUBITZ Julia (Germania) 2) BOTA Elina (Lettonia) 3) FARQUHARSON Ashley (Stati Uniti) SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre miste 1) Slovenia 2) Norvegia 3) Giappone.

