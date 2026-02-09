Olimpiadi Milano Cortina | il programma di domani martedì 10 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si assegnano nove medaglie. Si parte con gare di sci alpino, biathlon, curling e sci freestyle. La giornata promette emozioni per gli appassionati, con le competizioni che si svolgono in diversi orari e trasmesse in tv.

Domani, martedì 10 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli della combinata femminile a squadre di sci alpino, delle sprint di sci di fondo, dello slopestyle maschile di sci freestyle, della staffetta mista di short track, dell’ individuale maschile di biathlon, del doppio misto di curling, del singolo femminile di slittino e della gara a squadre miste di salto con gli sci. Inizieranno, inoltre, i 500 femminili ed i 1000 maschili dello short track, ci saranno le qualificazioni delle moguls dello sci freestyle, proseguirà la fase a gironi del torneo di hockey femminile, si disputeranno le ultime prove cronometrate dei doppi dello slittino, e si terrà un altro allenamento per il salto della combinata nordica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori su nove medaglie in palio.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nove medaglie.

