Martedi 10 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Martedì 10 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La giornata si concentra sulle competizioni live su Rai 2 e Rai Sport, con anche sintesi serali e approfondimenti sugli atleti italiani. La copertura si fa tutta sul campo, seguendo passo passo gli atleti italiani in gara.
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Martedi 10 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Non delle gaffe, ma “la figura peggiore di sempre”, un danno a telespettatori, azienda e alla redazione tutta. Il comitato di redazione di Rai Sport annuncia il ritiro delle firme fino a fine Giochi. "Da oggi - 9 febbraio - alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo l facebook
