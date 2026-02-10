Olimpiadi Milano-Cortina squadra israeliana di bob derubata di attrezzature tecniche soldi e passaporti | furto da migliaia di dollari

Questa mattina, l’appartamento che ospita la squadra israeliana di bob a Milano è stato svaligiato. I ladri hanno portato via attrezzature tecniche, passaporti e una somma di denaro ancora da quantificare. La squadra si trova ora in difficoltà e la partecipazione alle Olimpiadi potrebbe essere compromessa. La polizia sta indagando sul furto, che ha aumentato la tensione attorno alla presenza israeliana a Milano.

L'appartamento che ospita la Nazionale israeliana di bob è stato svaligiato di attrezzature tecnico-sportive e passaporti: aumenta il clima di tensione per la partecipazione di Tel Aviv alle Olimpiadi. A denunciare l'accaduto AJ Edelman, pilota del team e "fervente sionista"

