Olimpiadi Milano-Cortina squadra israeliana di bob derubata di attrezzature tecniche soldi e passaporti | furto da migliaia di dollari

Da ilgiornaleditalia.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, l’appartamento che ospita la squadra israeliana di bob a Milano è stato svaligiato. I ladri hanno portato via attrezzature tecniche, passaporti e una somma di denaro ancora da quantificare. La squadra si trova ora in difficoltà e la partecipazione alle Olimpiadi potrebbe essere compromessa. La polizia sta indagando sul furto, che ha aumentato la tensione attorno alla presenza israeliana a Milano.

L'appartamento che ospita la Nazionale israeliana di bob è stato svaligiato di attrezzature tecnico-sportive e passaporti: aumenta il clima di tensione per la partecipazione di Tel Aviv alle Olimpiadi. A denunciare l'accaduto AJ Edelman, pilota del team e "fervente sionista" Un furto dal valo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

olimpiadi milano cortina squadra israeliana di bob derubata di attrezzature tecniche soldi e passaporti furto da migliaia di dollari

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano-Cortina, squadra israeliana di bob derubata di attrezzature tecniche, soldi e passaporti: "furto da migliaia di dollari"

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina: furto in appartamento della squadra israeliana di bob. Via passaporti, scarpe e attrezzature

Un furto ha sconvolto la squadra israeliana di bob a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La squadra israeliana di bob derubata alle Olimpiadi: furto in appartamento per “migliaia di dollari”

La squadra israeliana di bob è stata vittima di un furto nell’appartamento che le era stato assegnato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Short Track, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Olimpiadi, la squadra azzurra di Milano Cortina: tutti gli atleti italiani; Milano Cortina 2026, l'apparizione della nutrita squadra del Canada alla cerimonia di apertura; Milano-Cortina 2026: l’Italia Team più numeroso di sempre.

Combinata a squadre diretta Olimpiadi: segui la discesa con Goggia e Della Mea in pista oggi, Milano Cortina LIVEAd aprire la gara per l’Italia sarà la coppia Pirovano/Peterlini con il pettorale 6. A seguire scenderanno Goggia/Della Mea con il 9, Delago/Trocker con il 10 e infine Delago/D’Antonio con il numero ... corrieredellosport.it

Diretta Milano Cortina 10 febbraio 2026 Olimpiadi LIVE combinata squadre femminile caduta Goggia, short track ok FontanaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 10 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.