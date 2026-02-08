La squadra israeliana di bob derubata alle Olimpiadi | furto in appartamento per migliaia di dollari

La squadra israeliana di bob è stata vittima di un furto nell’appartamento che le era stato assegnato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. I ladri sono entrati e si sono portati via “migliaia di dollari”. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o arresti. La notizia ha sorpreso gli organizzatori e i membri della squadra, che ora cercano di capire cosa sia successo.

La squadra israeliana di bob è stata derubata nell'appartamento che li ospita per le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. A raccontarlo è stato AJ Edelman, membro della nazionale. L'abitazione che lui e alcuni compagni olimpionici hanno utilizzato per completare l'allenamento in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina è stata svaligiata, con il furto di passaporti e altri oggetti per un valore di " migliaia di dollari ". Alcuni membri del team – fischiato alla cerimonia d'apertura – non sono ancora arrivati in Italia per le Olimpiadi e non dovrebbero lasciare la loro base di allenamento – dove si trovano non è noto, ma non dovrebbero essere in Italia – fino alla prossima settimana.

