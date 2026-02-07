Olimpiadi Milano-Cortina | furto in appartamento della squadra israeliana di bob Via passaporti scarpe e attrezzature

Un furto ha sconvolto la squadra israeliana di bob a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti hanno scoperto che il loro appartamento è stato svaligiato, portando via passaporti, scarpe e attrezzature sportive per un valore di migliaia di dollari. AJ Edelman, uno dei membri della squadra, ha raccontato che il furto è avvenuto durante un periodo in cui erano fuori, lasciando gli oggetti di valore sparsi e facilmente accessibili. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma ancora nessuna

CORTINA D'AMPEZZO – L'appartamento della squadra israeliana di bob, utilizzato dagli atleti per completare l'allenamento in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina, è stato svaligiato, con il furto di passaporti e altri oggetti per un valore di "migliaia di dollari". Lo rende noto sui social AJ Edelman, membro della squadra. Alcuni membri della squadra non sono ancora arrivati in Italia per le Olimpiadi e non dovrebbero lasciare la loro base di allenamento, la cui ubicazione non è stata resa nota ma che non si troverebbe in Italia, fino alla prossima settimana. Edelman, ex atleta olimpico di skeleton e attuale pilota della squadra israeliana di bob, ha dichiarato in una serie di post sui social che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l'apertura delle indagini da parte della polizia.

