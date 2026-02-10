LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!

L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita. Constantini e Mosaner non scendono dal podio, dimostrando grande determinazione e precisione. Gli azzurri hanno tenuto duro fino alla fine, anche dopo l’ultimo end in cui i britannici hanno dato il massimo. La vittoria arriva al termine di una sfida intensa, che ha visto l’Italia mettere a segno le giocate decisive. Ora i due atleti festeggiano il risultato, un’ulteriore bella soddisfazione per la squadra italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling ANDIAMOOOOOOO! CI PRENDIAMO IL BRONZOOOO! 15:42 Dodds e Mouat hanno fatto il loro massimo in questo ultimo end, con Jennifer che piazza il draw. E' il momento di Constantini. 15:41 Mosaner decide di spazzare via la guardia lasciando il punto scozzese. Tocca a Dodds e Constantini. 15:41 Ultimi due tiri amici di OA Sport. Non bisogna sbagliare ora. 15:40 SI! SI! Tiro fantastico di Mosaner, che libera la casa da due stone britanniche! 15:39 Lunga la stone giocata da Dodds.

