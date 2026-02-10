Curling bronzo olimpico per l’Italia | Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano-Cortina

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Constantini e Mosaner vincono la finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna, con il punteggio di 5-3. I due atleti dimostrano ancora una volta di essere tra i migliori nel mondo e salgono sul podio, portando a casa una medaglia importante per lo sport italiano.

L'Italia batte la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto: Stefania Constantini e Amos Mosaner si confermano tra le grandi coppie del curling mondiale ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Il curling italiano continua a scrivere pagine di prestigio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano la medaglia di bronzo nel doppio misto, superando la Gran Bretagna per 5-3 nella finale per il terzo posto e tornando ancora una volta sul podio olimpico. Una vittoria pesante, maturata al termine di una partita gestita con grande lucidità, soprattutto dopo la delusione del round robin, dove erano stati proprio i britannici a prevalere.

Il Canada interrompe l’imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling a Milano-Cortina 2026.

L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita.

Le parole di Constantini e Mosaner dopo la vittoria contro Corea del Sud | #MilanoCortina2026

