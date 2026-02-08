A meno di un anno dall’apertura ufficiale, i pattini che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina sono già stati presentati. Ogni disciplina richiede un tipo di pattino diverso: ci sono quelli con il tacco, pensati per lo short track o il pattinaggio artistico, e quelli con la lama che si stacca dal tallone, indispensabili per lo sci di velocità. Gli atleti si preparano, e ora si conoscono già le attrezzature che useranno durante le gare.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina sono quattro gli sport in cui gli atleti useranno i pattini per cercare di vincere una medaglia. Questi sport, spesso detti sport del ghiaccio, sono il pattinaggio di figura, l’hockey, il pattinaggio di velocità e lo short track. Benché tutti vengano svolti su una pista ghiacciata – il pattinaggio di figura e lo short track saranno fatti proprio nello stesso palazzetto (l’Unipol Forum di Assago) – ognuno di questi richiede un pattino specifico, diverso da quello usato negli altri sport. Per chi se lo stesse chiedendo, nel curling non si usano pattini ma scarpe speciali, una con la suola di gomma (antiscivolo) e l’altra con la suola d’acciaio (scorrevole). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutti i pattini che vedremo alle Olimpiadi di Milano Cortina

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina

Mentre manca poco alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, gli italiani si stanno preparando a vivere le emozioni sulla neve e sul ghiaccio.

Milano Cortina 2026 si prepara ad accogliere numerosi membri della famiglia reale, rendendo l’evento un'occasione di incontro tra sport e diplomazia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

Argomenti discussi: Pista di Pattinaggio di Mestre; Scienza sui pattini; Il pattinaggio, passatempo e sport dei reali d’Olanda, in mostra a Milano; Il Carnevale a Roma è ancora vivo: comitati e volontari che lo salvano ogni anno.

Il Pogacar sui pattini punta al pokerissimoÈ il Pogacar del pattinaggio velocità, l’uomo che domina su tutti i format, l’unico capace di vincere nella stessa stagione il Mondiale sprint, quello dedicato ... ilmessaggero.it

I pattini a rotelle elettrici che rivoluzionano la mobilità in città creati da un ingegnere franceseUn paio di pattini a rotelle tradizionali collegati a uno zaino con batteria e cavo motore: così si presenta il progetto francese AtmosGear, una proposta alternativa per la mobilità urbana che mescola ... greenme.it

Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook

Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com