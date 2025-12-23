L’Italia sta lavorando per ottenere il massimo numero di posti nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La definizione ufficiale delle quote, sia per uomini che per donne, avverrà entro il 18 gennaio 2026. Attualmente, ci sono segnali positivi che potrebbero favorire una riallocazione delle quote per gli atleti italiani, in un quadro ancora in evoluzione.

L’Italia al momento sta provando a conquistare il contingente massimo nello sci alpino per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la situazione è in itinere e diventerà definitiva soltanto il 18 gennaio 2026, ma al momento per gli azzurri ci sono buone notizie anche in ottica di una possibile riallocazione delle quote. Il contingente massimo è di 11 uomini ed 11 donne, con un pass per genere come quota base per ogni Nazione con atleti eleggibili, a cui se ne aggiungono altri due per genere in caso di presenza di atleti nella top 30 delle World Cup Starting List. I restanti posti, fino ad un massimo di otto per genere, sono assegnati attraverso l’ Olympic Quota Allocation List, stilata per mezzo dell’ Olympic FIS Points List, calcolata durante tutto il periodo di qualificazione olimpica, apertosi il 1° luglio 2024, e che si chiuderà il 18 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti posti avrà l’Italia nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Le quote attuali per donne e uomini

