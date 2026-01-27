SCI – Una napoletana alle Olimpiadi Giada D’Antonio convocata per Milano Cortina 2026 

Giada D’Antonio, sciatrice napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questo evento segna un momento storico per lo sci campano, rappresentando un traguardo importante per l’atleta e per la regione. La sua partecipazione testimonia la crescita dello sci in Italia e apre nuove prospettive per gli appassionati del settore.

Giada D’Antonio convocata alle Olimpiadi: l’atleta napoletana scrive la storia dello sci Campano. Napoli, 26 gennaio 2026 – Una data che resterà nella storia dello sci questa di oggi, quando per la prima volta una sciatrice campana viene convocata alle Olimpiadi Invernali. Giada D’Antonio, sedici anni, la più giovane del team azzurro, padre napoletano e madre colombiana, viene da San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli e parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella specialità dello slalom. Il suo nome spicca nell’elenco dei convocati della Federazione Sport INvernali tra quelli le 11 atlete della squadra di sci alpino accanto a Sofia Goggia e Federica Brignone, sogno inimmaginabile fino otto mesi fa quando è stata convocata nella squadra giovani della FISI. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

