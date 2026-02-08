LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | iniziata la gara tra poco Brignone

La discesa femminile di Cortina 2026 è iniziata. Le atlete sono salite in pista: tra poco scenderà anche Federica Brignone. La gara si svolge sotto gli occhi di tanti spettatori e appassionati, con le atlete che affrontano il tracciato con attenzione e determinazione. La prima a partire, Blanc, ha completato la sua discesa in 1’38”77, restando prudente. La competizione è appena entrata nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.31 Discesa piuttosto guardinga per Blanc: 1'38?77. Adesso l'austriaca Ariane Raedler, che in prova ha fatto bene. 11.30 Iniziata la discesa femminile. In pista Malorie Blanc. 11.28 La prima a partire sarà la svizzera Malorie Blanc, recente vincitrice del superG di Crans Montana. 11.26 Splende il sole, cielo terso a Cortina d'Ampezzo, non c'è una nuvola. Scenario straordinario per la Perla delle Dolomiti, imbiancata dalle nevicate dei giorni scorsi. 11.25 I n. di pettorale delle italiane: 3 Federica Brignone, 7 Nicol Delago, 8 Laura Pirovano, 15 Sofia Goggia.

