Milano Cortina 2026 gli azzurri protagonisti del day 1 olimpico | il programma della giornata di gare

Gli atleti italiani scendono in pista e sulla neve per la prima giornata di gare a Milano e Cortina. La mattina inizia con il curling, poi alle 11.30 tocca a Paris, Franzoni, Casse e Schieder nello sci. Nel frattempo, a Livigno si svolgono le competizioni di snowboard e freestyle, mentre a Milano si disputano le gare di hockey e pattinaggio di velocità. Gli azzurri puntano a partire forte in questa fase iniziale dei Giochi Olimpici 2026.

Prima il curling, poi alle 11.30 Paris, Franzoni, Casse e Schieder nello sci. Snowboard e freestyle a Livigno, a Milano hockey e pattinaggio di velocità Dopo la splendida cerimonia di apertura di ieri nella magica cornice di San Siro, iniziano ufficialmente oggi i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Giornata ricca di appuntamenti per l'Italia in questo day 1 di gare, con numerosi atleti azzurri impegnati sia nelle discipline individuali sia nelle competizioni di squadra. Grande attenzione allo sci alpino, dove nella discesa libera maschile l'Italia schiera un gruppo di assoluto livello: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer proveranno a lasciare il segno su una delle prove più spettacolari del programma.

