Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nove medaglie. In programma ci sono gare di sci alpino, sci di fondo, freestyle, short track, biathlon, curling, slittino e salto con gli sci. La giornata promette emozioni e sfide intense per completare un’altra tappa di questa edizione invernale.

Domani, martedì 10 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli della combinata femminile a squadre di sci alpino, delle sprint di sci di fondo, dello slopestyle maschile di sci freestyle, della staffetta mista di short track, dell’ individuale maschile di biathlon, del doppio misto di curling, del singolo femminile di slittino e della gara a squadre miste di salto con gli sci. Inizieranno, inoltre, i 500 femminili ed i 1000 maschili dello short track, ci saranno le qualificazioni delle moguls dello sci freestyle, proseguirà la fase a gironi del torneo di hockey femminile, si disputeranno le ultime prove cronometrate dei doppi dello slittino, e si terrà un altro allenamento per il salto della combinata nordica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma di domani (10 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori su nove medaglie in palio.

Domani si accendono le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: “La Procura di Milano ha indagato su essenzialmente due ...

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Lindsey Vonn ha guadagnato una cifra clamorosa dopo la caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina: il motivoPerché la campionessa americana prenderà dei soldi dopo l'incidente nella discesa libera. Il fondo Stevens sugli atleti degli Stati Uniti ... corrieredellosport.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quinta, ma in testa per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la neve diventa strumento di critica verso l’Ice e l’amministrazione Trump. Lo sciatore di freestyle anglo-americano Gus Kenworthy, nei giorni scorsi, ha lasciato sulla pista una scritta esplicita, tracciata con l’urina: “Fuck Ic facebook

La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com