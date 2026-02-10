Oggi, martedì 10 febbraio, si svolge la settima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In diretta in tv e streaming, gli italiani vedranno gare che assegneranno nove titoli. Dopo un lunedì senza medaglie, l’Italia spera di tornare a conquistare podi e soddisfazioni, in una giornata che promette emozioni e medaglie per il nostro sport.

Oggi martedì 10 febbraio va in scena la settima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di tornare a festeggiare delle medaglie dopo un lunedì a digiuno che aveva fatto seguito a un weekend ricco di soddisfazione. Lo sci alpino sarà protagonista con la combinata a squadre femminile: si gareggerà a coppie con un’atleta che si cimenterà in discesa libera (ore 10.30) e l’altra che disputerà lo slalom (ore 14.00), si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale che definirà il podio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 10 febbraio, streaming, calendario italiani in gara

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi LIVE, in diretta le gare a Milano Cortina: Goggia nella combinata, esordio di Fontana. Curling per il bronzoGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 10 febbraioIl programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 10 febbraio: orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming ... fanpage.it

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: alle 10.30 c’è la combinata a squadre femminile x.com

Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il vicepresidente Usa è stato accolto con evidente disapprovazione. Tutto il mondo ha assistito, tranne gli spettatori americani: nella diretta Nbc l’audio scompare facebook