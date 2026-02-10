Olimpiadi 2026 | CIO blocca il casco dedicato ai caduti ucraini polemiche e reazione di Zelensky

Il CIO ha bloccato l’uso del casco con le foto dei caduti ucraini durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta ucraino Heraskevych voleva portare in gara il casco dedicato ai compagni morti in guerra, ma il comitato ha vietato l’uso. Zelensky si è subito scagliato contro questa decisione, parlando di tradimento. La scelta ha sollevato polemiche e aumentato le tensioni tra sport e politica nel contesto delle Olimpiadi.

Milano Cortina 2026 è teatro di una profonda frattura tra sport e politica. Il Comitato Olimpico Internazionale ha proibito allo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych di gareggiare con un casco personalizzato recante le foto di atleti ucraini uccisi in combattimento durante la guerra con la Russia, scatenando una forte reazione del presidente Volodymyr Zelensky e dello stesso atleta, che denuncia un'azione che percepisce come un tradimento del CIO. La vicenda si è consumata a Milano Cortina, sede delle Olimpiadi invernali, dove Heraskevych, portabandiera della delegazione ucraina, aveva annunciato la sua intenzione di onorare i caduti con un casco che ritraeva volti spezzati troppo presto.

