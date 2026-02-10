Olimpiadi in diretta | In corso la gara sprint di sci di fondo Attesa per la combinata femminile e lo short track

Le Olimpiadi sono in pieno svolgimento e questa mattina la gara sprint di sci di fondo ha attirato l’attenzione degli spettatori. Le atlete si sfidano sulle piste, dando il massimo per conquistare un buon piazzamento. Nel frattempo, si aspetta con ansia l’inizio della combinata femminile e delle gare di short track, che promettono altri momenti di grande spettacolo.

Oggi a Milano inizia anche il programma di short track con la staffetta mista. Arianna Fontana va a caccia della 12esima medaglia ai Giochi. Tutte le azzurre in gara si sono qualificate alla fase a eliminazione della sprint. Monsorno (6ª), Ganz (8ª), Cassol (9ª), De Martin Pinter (19ª). Alle ore 11.45 sono in programma i quarti di finale. Adesso invece tocca agli uomini qualificarsi: Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini e il portabandiera Federico Pellegrino. Molise, l’eterna crisi della sanità: dalla mancanza di personale ai tagli delle guardie mediche. E il sindaco di Isernia da 40 notti in tenda davanti all’ospedale Roma, 10 feb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi in diretta | In corso la gara sprint di sci di fondo. Attesa per la combinata femminile e lo short track Approfondimenti su Olimpiadi In Corso LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: azzurre in finale nella gara femminile! Attesa per Pellegrino-Carollo Segui in tempo reale la finale di Team Sprint di sci di fondo a Davos 2025, dove le squadre italiane si sono qualificate per la fase decisiva. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Ganz e Cassol nella top 10! Attesa per Pellegrino e Mocellini Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi In Corso Argomenti discussi: DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4; Olimpiadi Invernali: Milano Cortina 2026 - Diretta gare del 10/02/2026; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Olimpiadi LIVE, Goggia in diretta nella combinata alle 10:30: attesa per esordio di Fontana e Curling per il bronzo, le gare oggi a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer e Robatscher in lotta per le medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Termina qui l DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche del singolo femminile di slittino ai Giochi ... oasport.it Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com #DTUPodcast - Olimpiadi invernali Torna il talk show in #DIRETTA di TVL Con Simone Gai, Scira Pratesi e Emanuele Nanni. In questa nuova puntata siamo stati in compagnia di: - Sabina Stoica tedofora per le olimpiadi invernali 2026 - Elen Band con Romina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.