LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | azzurre in finale nella gara femminile! Attesa per Pellegrino-Carollo

Segui in tempo reale la finale di Team Sprint di sci di fondo a Davos 2025, dove le squadre italiane si sono qualificate per la fase decisiva. Attualmente, le azzurre occupano le posizioni sesta e settima, con l’attesa per le performance di Pellegrino e Carollo. Restate sintonizzati per aggiornamenti e risultati live della gara femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.22: Due squadre azzurre qualficate, sesta e settima al momento 15.19: Rydzek quarta, Joensuu settima 15.18: Cassol è 12ma con lo stesso tempo di Ganz, 18ma Monsorno al traguardo 15.16: Al traguardo Myhrvold prima, Svahn seconda, Sundling terza e Skistad quarta 15.14: Myhrvold seconda e Sundling terza all'intermedio 15.08. Si stanno completando gli arrivi delle prime componenti delle varie squadre. Alle 15.13 il via alle seconde componenti. Per l'Italia Cassol, il cui tempo andrà sommato a quello di Ganz e Monsorno 15.06: Quarta al traguardo De Martin Pinter, sesta Ganz, azzurre che non avranno problemi a entrare in finale

