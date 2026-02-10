LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | Ganz e Cassol nella top 10! Attesa per Pellegrino e Mocellini

Alle Olimpiadi di Pechino, lo sprint di fondo tiene ancora tutti col fiato sospeso. Ganz e Cassol sono entrati nella top 10, mentre l’attesa si concentra sui risultati di Pellegrino e Mocellini. La qualificazione è stata dura, ma i nomi qualificati mostrano che la gara è ancora aperta e piena di emozioni. La tensione sale mentre si avvicinano le prossime manche, con gli atleti che cercano di mettere in mostra il massimo.

9.35: Queste le altre qualificate: Gal, Andreassen, Kahara, Drivenes, Skar, Skistad, Gimmler, Pierrel, De Martin Pinter, Diggins, Krehl, Aabrecht, Weber, Rydzek, Janatova, Smith, Bucher, Kern, Fischer, Jortberg 9.29:: Queste le prime dieci della graduatoria: Svahn, Sundling, Haegstrom, Joensuu, Faehndrich, Monsorno, Dahlqvist, Ganz, Cassol, Matintalo 9.27: Nessuno inserimento fra le prime dieci. Diggins è 20ma 9.25: Diggins è 18ma, subito davanti a De Martin Pinter. Hagstroem si inserisce in terza posizione 9.24: Cassol è settima, tutte le azzurre sono in zona qualificazione

