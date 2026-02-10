Olimpiadi biglietti troppo cari? Goggia | Disincentivo a tifare Ma Santanché minimizza | Vi ricordate Parigi?
La discussione sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina si infiamma. Marta Goggia parla di “disincentivo a tifare” a causa dei costi elevati, mentre la ministra Daniela Santanché minimizza, ricordando che a Parigi i prezzi erano simili. La polemica diventa uno scontro tra chi sostiene che gli eventi sportivi devono essere accessibili e chi invece difende le tariffe più alte. La questione rischia di dividere gli appassionati e mettere sotto pressione gli organizzatori.
È ormai scoppiata la polemica sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina. “Sapete dirmi quanto costava a Parigi vedere le Olimpiadi?”, ha detto Daniela Santanché, ministra del Turismo, martedì a Milano per l'inaugurazione della Borsa internazionale del turismo (Bit): “Avete fatto un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina
Olimpiadi Milano-Cortina, Santanché: “Ma perché tifare contro? Questa gente non so neanche se è italiana…” – Video
La ministra Santanché si scaglia contro chi critica le Olimpiadi Milano-Cortina.
Timothy Weah: «I biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti sono troppo cari, sono deluso»
Timothy Weah, attaccante del Marsiglia e rappresentante della nazionale statunitense, ha espresso disappunto riguardo ai costi dei biglietti per i Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada.
Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina
Argomenti discussi: Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare.
Olimpiadi, biglietti troppo cari? Goggia: Disincentivo a tifare. Ma Santanché minimizza: Vi ricordate Parigi?È ormai scoppiata la polemica sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina. Sapete dirmi quanto costava a Parigi vedere le Olimpiadi?, ha detto Daniela Santanché, ministra del Turismo, ... milanotoday.it
Petro Sighel, l'uomo dello short track azzurro: «L'oro? Pronto a provarci. Ma i biglietti sono troppo cari»Una questione di famiglia, di ghiaccio e di destino. Pietro Sighel arriva alle Olimpiadi di Milano Cortina da uomo copertina dello short track azzurro, con un cognome che pesa e protegge ... ilgazzettino.it
Polemiche biglietti Olimpiadi, Belluno reintroduce i ticket ordinari: i diritti dei residenti calpestati Leggi qui - https://www.ilriformista.it/polemiche-biglietti-olimpiadi-invernali-milano-cortino-belluno-reintroduce-ticket-ordinari-499165/ - facebook.com facebook
Polemiche biglietti Olimpiadi, Belluno reintroduce i ticket ordinari: i diritti dei residenti calpestati x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.