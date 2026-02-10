Olimpiadi biglietti troppo cari? Goggia | Disincentivo a tifare Ma Santanché minimizza | Vi ricordate Parigi?

La discussione sui prezzi dei biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina si infiamma. Marta Goggia parla di “disincentivo a tifare” a causa dei costi elevati, mentre la ministra Daniela Santanché minimizza, ricordando che a Parigi i prezzi erano simili. La polemica diventa uno scontro tra chi sostiene che gli eventi sportivi devono essere accessibili e chi invece difende le tariffe più alte. La questione rischia di dividere gli appassionati e mettere sotto pressione gli organizzatori.

