La ministra Santanché si scaglia contro chi critica le Olimpiadi Milano-Cortina. In un video, dice di non capire chi siano davvero gli italiani tra le persone che manifestano contro l’evento. “Ma perché tifare contro? Questa gente non so neanche se è italiana”, afferma. Poi aggiunge di essere sicura che la manifestazione si farà bene, anche se alcuni cercano di disturbare. La polemica si infiamma sui social e tra i supporter dell’organizzazione.

“Sono certa che faremo un’ottima figura, al di là di quelli che ce la stanno mettendo tutta con manifestazioni. Non so se sono italiani questi o cos’è che vogliono. Avremo l’Italia al centro del mondo, avremo capi di Stato e di governo, parteciperanno tutte le squadre del mondo in paesaggi, in strutture, in città, in paesi di montagna meravigliosi. Oggi perché bisogna tifare contro le Olimpiadi? Siamo tutti italiani, abbiamo tutti la maglia della Nazionale: tifiamo Italia”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, a margine della presentazione del rapporto L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina, Santanché: “Ma perché tifare contro? Questa gente non so neanche se è italiana…” – Video

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Il Comitato olimpico internazionale sceglie come quartier generale a Cortina il ristorante di Dimitri Kunz, compagno della ministra Santanchè - Esclusivo; Milano-Cortina 2026, Daniela Santanché: Milano ha pubblicizzato poco le Olimpiadi; Milano-Cortina 2026, Santanchè: A Milano si poteva fare di più per pubblicizzarle; Milano-Cortina, un indotto di 5 miliardi: hotel pieni di turisti ma posti vuoti nelle case.

Hockey ghiaccio, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaTornano le star Nhl e sarà uno spettacolo. Nel torneo femminile il finale sarà diverso dal consueto Canada-Usa? Per l'Italia, che nella storia ha raccolto al massimo un 7° posto, chance di medaglia qu ... msn.com

Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaDisciplina antichissima nata in Norvegia come mezzo di spostamento e trasporto, la nazione scandinava è anche il Paese più medagliato ai Giochi ... msn.com

Olimpiadi Milano-Cortina, primo caso di doping: è l’azzurra Rebecca Passler La sostanza rilevata è letrozolo, un inibitore incluso nella lista WADA perché può migliorare le prestazioni e mascherare l’assunzione di altri prodotti vietati facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com