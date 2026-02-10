Olimpiadi 2026 padre Vonn | Sua carriera finisce qui

Lindsey Vonn ha annunciato ufficialmente il ritiro dopo l’incidente avvenuto durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina. Suo padre, Alan Kildow, ha confermato che, a 41 anni, questa è la fine della carriera della campionessa americana. La sciatrice si è infortunata gravemente durante la gara, e ora si prepara a lasciar andare gli sci. La notizia ha colpito gli appassionati di sport e gli addetti ai lavori, che si aspettavano di vederla ancora in gara.

(LaPresse) "Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera". Lo detto in un'intervista ad Associated Press Alan Kildow, padre di Lindsey Vonn, dopo il gravissimo incidente alla campionessa americana durante la discesa libera delle Olimpiadi 2026 a Cortina. "Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò qualcosa da dire al riguardo", ha aggiunto Kildow.

