Lindsey Vonn, la campionessa di sci, si trova in ospedale a Treviso da domenica. La sua caduta durante la discesa libera ai Giochi di Milano Cortina le ha provocato gravi ferite e ora si trova in terapia intensiva. Il padre della sportiva ha confermato che si tratta della fine della sua carriera, un colpo duro per tutti gli appassionati di sci alpino.

Lindsey Vonn è ricoverata da domenica all’ospedale di Treviso in Terapia intensiva dopo la terribile caduta a pochi secondi dal via della discesa libera ai Giochi di Milano Cortina. Le sue condizioni sono stabili, ma il padre, che ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’incidente, ha parlato della “fine della sua carriera”. Lindsey Vonn, le dichiarazioni del padre dopo l’incidente. L’incidente di Lindsey Vonn è avvenuto sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati in mondovisione, mentre le immagini mostravano la sciatrice dolorante e immobile a terra. La caduta della campionessa americana si è verificato a pochi secondi dopo la partenza sulla pista Olympia delle Tofane: Vonn ha perso il controllo dopo aver bucato una porta di gara con la spalla destra, finendo fuori traiettoria e schiantandosi violentemente a terra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lindsey Vonn, il sogno olimpico spezzato. Parla il padre: “La fine della sua carriera”

Il padre di Lindsay Vonn annuncia che la sua carriera è finita.

Lindsey Vonn è sotto i ferri dopo l'infortunio di ieri sulle Tofane.

