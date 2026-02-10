Kyrylo Marsak, il pattinatore ucraino di 21 anni, si prepara a Milano Cortina 2026 come l’unico rappresentante del suo paese. In un’intervista, ha detto che la guerra in Ucraina pesa anche sul suo sport, incidendo sulla sua preparazione e sul modo di vivere. Marsak si allena duramente, ma la situazione nel suo paese non rende tutto facile. La sua presenza ai Giochi diventa così anche un simbolo di resistenza e speranza.

(LaPresse) Kyrylo Marsak, 21 anni, è l’unico pattinatore artistico ucraino in gara a Milano Cortina 2026. Ma la preparazione verso le sue prime Olimpiadi non è stata solo fatica fisica: lo scorso anno, mentre si allenava in vista dei Giochi, il giovane atleta era esausto, ansioso e privo di gioia, perché non riusciva a smettere di pensare alla sua famiglia rimasta in Ucraina. Suo padre è al fronte nell’esercito, sua madre vive a Kiev e i nonni sono costretti a sfuggire agli attacchi dei droni nella loro città natale, Kherson. Anche dopo essersi trasferito in Finlandia per allenarsi in sicurezza, il conflitto ha continuato a condizionare la sua vita quotidiana e il suo sonno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, l'ucraino Kyrylo Marsak: “La guerra pesa anche sul pattinaggio”

Francesca Lollobrigida ha portato a casa l’oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.

