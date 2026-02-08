Olimpiadi 2026 | Lollobrigida l’oro sul ghiaccio ha radici nel pattinaggio a rotelle varesino

Francesca Lollobrigida ha portato a casa l’oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. La tappa di questa medaglia d’oro ha radici profonde nel pattinaggio a rotelle di Varese, dove la campionessa ha iniziato la sua carriera. È stata una vittoria che conferma come la passione e il talento possono portare lontano, anche sui ghiacci delle Olimpiadi.

Francesca Lollobrigida ha fatto la storia dello sport italiano, conquistando una medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ma la storia di questa atleta straordinaria, che sabato 7 febbraio 2026 ha entusiasmato un’intera nazione, affonda le sue radici anche nel piccolo mondo del pattinaggio a rotelle di Cardano al Campo, in provincia di Varese. Un passato sulle rotelle che, come sottolineano i suoi ex dirigenti, ha contribuito a forgiare il carattere competitivo e la determinazione che l’hanno portata sul gradino più alto del podio. La neo campionessa, romana di Frascati e oggi 35enne, ha trascorso diversi anni, a metà degli anni 2000, a perfezionare la sua tecnica e a gareggiare con i colori della società Cardano In Line, poi confluita in Cardano Skating.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, durante le Olimpiadi, l'atleta italiana Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l'Italia nel pattinaggio di velocità.

Questa mattina, Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Sul ghiaccio di una pista di pattinaggio hanno un superpotere unico: un feeling fuori dal comune!

