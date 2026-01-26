Sci alpino Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia C’è Federica Brignone con le giovanissime D’Antonio e Trocker! Sorpresa Saccardi

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i nomi spiccano Federica Brignone, insieme alle giovani promesse D’Antonio e Trocker, con una sorpresa rappresentata da Saccardi. Di seguito, i dettagli sui convocati e le loro prospettive per la competizione olimpica.

Le carte sono state scoperte. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato l’elenco dei convocati dello sci alpino per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Le gare, come noto, si disputeranno su due palcoscenici distinti: le prove maschili sulla leggendaria Stelvio di Bormio, in Valtellina, e quelle femminili sull’ Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Due tracciati che non hanno bisogno di presentazioni, autentiche cattedrali del Circo Bianco, dove la storia pesa quanto il cronometro. La serie Wengen–Kitzbühel ha confermato una certezza: gli uomini-jet azzurri possono ancora regalare soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sono state annunciate le atlete convocate per le gare di sci alpino a Kranjska Gora, in programma nel primo fine settimana del 2026.

Federica Brignone e Sofia Goggia non parteciperanno alla tappa di Spindleruv Mlyn della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, in programma tra il 24 e il 25 gennaio.

