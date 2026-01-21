Federica Brignone e Sofia Goggia saltano la trasferta a Spindleruv Mlyn! Anna Trocker e Giada D’Antonio tra le convocate dell’Italia

Federica Brignone e Sofia Goggia non parteciperanno alla tappa di Spindleruv Mlyn della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, in programma tra il 24 e il 25 gennaio. Tra le convocate italiane figurano invece Anna Trocker e Giada D’Antonio, pronte a rappresentare l’Italia in questa gara. La squadra si prepara ad affrontare questa competizione con determinazione, nonostante le assenze di due delle atlete più esperte e titolate.

L’Italia farà a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia sulle nevi di Spindleruv Mlyn tra sabato 24 e domenica 25 gennaio in occasione della quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Le due stelle del movimento azzurro hanno scelto infatti di rinunciare alla scomoda trasferta in Cechia per concentrarsi sugli allenamenti in vista delle prossime gare veloci (Crans Montana dal 28 gennaio al 1° febbraio) e soprattutto in ottica olimpica. A Spindleruv Mlyn è in programma un gigante nella giornata di sabato 24 ed uno slalom speciale domenica 25 gennaio. In assenza di Goggia e Brignone, la Nazionale italiana schiererà tra le porte larghe Asja Zenere, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Sophie Mathieu, Anna Trocker, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. 🔗 Leggi su Oasport.it

